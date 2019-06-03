В Кыштыме передано в суд уголовное дело по разбойному нападению на прохожего Автор: КР от Вчера, 14:15 Категория: Происшествия 0 В одной из групп в социальной сети ВКонтакте жительница Кыштыма написала сообщение о том, что неизвестный мужчина, угрожая её мужу ножом, требовал от него деньги. Случай произошёл у магазина «Маяк» в районе Ближней Дачи. Запись об этом попала в поле зрения сотрудников кыштымской полиции. Информация была проверена, после этого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 – разбой. – Личность подозреваемого была установлена, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Им оказался 36-летний житель Кыштыма. Он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас нападавший арестован. Материалы уголовного дела переданы в суд. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить