В Кыштыме женщина погибла под колёсами автомобиля

Автор: КР от Вчера, 11:10 Категория: ГИБДД информирует

Несчастный случай произошёл вчера, 30 сентября, в 19:15 часов недалеко от перекрёстка улиц Карла Либкнехта и 2-я Южная.

57-летняя жительница Кыштыма переходила дорогу в неположенном месте в тёмное время суток. Водитель автомобиля «Форд Фокус» заметил её и притормозил. Женщина продолжила переходить проезжую часть, но в это время по встречной полосе ехал автомобиль ВАЗ 21150. Водитель не увидел пешехода и сбил её.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Марина Шнырёва, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Водитель, сбивший пешехода, был трезвым.