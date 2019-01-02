В Кыштыме дошкольник сломал обе ноги, катаясь с ледяных горок

Автор: КР от Вчера, 19:50 Категория: Происшествия

Сегодняшний вечер выдался травматичным для двух жителей нашего города. Катания с горок закончились госпитализацией для 40-летней женщины и пятилетнего мальчика.

Как стало известно сайту "КР", недавно в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 40-летнюю женщину. Она каталась на тюбинге и во время одного из спусков врезалась в дерево. У пострадавшей врачи диагностировали перелом голени.

Куда серьёзнее травмы оказались у пятилетнего мальчика. В приёмное отделение горбольницы его привёз отец. По его словам, сын пострадал во время катания на горках возле ДК "Победа". У ребенка сломаны обе ноги.