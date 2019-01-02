В Кыштыме дошкольник сломал обе ноги, катаясь с ледяных горок Автор: КР от Вчера, 19:50 Категория: Происшествия 0 Сегодняшний вечер выдался травматичным для двух жителей нашего города. Катания с горок закончились госпитализацией для 40-летней женщины и пятилетнего мальчика. Как стало известно сайту "КР", недавно в травматологическое отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 40-летнюю женщину. Она каталась на тюбинге и во время одного из спусков врезалась в дерево. У пострадавшей врачи диагностировали перелом голени. Куда серьёзнее травмы оказались у пятилетнего мальчика. В приёмное отделение горбольницы его привёз отец. По его словам, сын пострадал во время катания на горках возле ДК "Победа". У ребенка сломаны обе ноги. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить