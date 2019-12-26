В новогодние праздники отменят автобусные рейсы до Кыштыма

Вчера, 17:29 Категория: Общество

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Изменения в расписании более 270 рейсов в связи со сниженным пассажирским потоком опубликовал на своём сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В частности, 31 декабря в Кыштым с заездом в Увильды не поедет автобус из Челябинска на 20 часов 45 минут. Не выйдет в рейс автобус и 1 января.

Кроме того, в первый день Нового года отменены маршруты до Кыштыма в 8:15, 10:25, 11:40, 15:32, 17:35, 20:45. А 2 и 7 января не будет рейсов из Челябинска до нашего города в 10:25 и 11:40.