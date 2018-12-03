Жителям Кыштыма стоит заранее побеспокоиться о возвращении из Челябинска в новогодние праздники

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество

Значительно меньше междугородних автобусов будет отправляться 31 декабря и 1 января с автовокзала в Челябинске. В эти дни будет отменено порядка 150 рейсов в малые южноуральские города. По мнению специалистов регионального министерства дорожного хозяйства, в такие дни эти маршруты не пользуются популярностью.

Так, например, 31 декабря автобус до Кыштыма, отправляющийся в 20:45 отменён.

Первого января не будет рейсов до Увильдов в 7:40, а также в 8:15, 10:25, 11:40, 15:32, 17:35 и 20:45 до Кыштыма.

При этом, как сказали сайту «КР» на кыштымском автовокзале, жители города смогут уехать 1 января 2019 года в областной центр. Отменены лишь утренние рейсы, а первый автобус отправится в 9:30.