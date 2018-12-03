Жителям Кыштыма стоит заранее побеспокоиться о возвращении из Челябинска в новогодние праздники Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество 0 Значительно меньше междугородних автобусов будет отправляться 31 декабря и 1 января с автовокзала в Челябинске. В эти дни будет отменено порядка 150 рейсов в малые южноуральские города. По мнению специалистов регионального министерства дорожного хозяйства, в такие дни эти маршруты не пользуются популярностью. Так, например, 31 декабря автобус до Кыштыма, отправляющийся в 20:45 отменён. Первого января не будет рейсов до Увильдов в 7:40, а также в 8:15, 10:25, 11:40, 15:32, 17:35 и 20:45 до Кыштыма. При этом, как сказали сайту «КР» на кыштымском автовокзале, жители города смогут уехать 1 января 2019 года в областной центр. Отменены лишь утренние рейсы, а первый автобус отправится в 9:30. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить