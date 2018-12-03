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В Кыштыме изменится график работы общественного транспорта

Автор: КР от Вчера, 11:52 Категория: Общество

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В канун нового года, 31 декабря, маршрутные такси выйдут в рейс по обычному расписанию. А вот 1 января жители Кыштыма смогут дождаться общественный транспорт не по всем направлениям.

 

В первый день года в рейс выйдут только маршруты «КАТО – Каолиновый», «КМЭЗ – 1-ая Южная», «КМЭЗ – 1-ая Южная» через микрорайон «Остров» и «КМЭЗ – Д. Дача»,  «КМЭЗ –Увильды», «Кыштым – Слюдорудник», «Кыштым – посёлок Северный».

 

Большинство рейсов возобновятся 2 января.

 

Маршрутные такси «КМЭЗ – Радиозавод» и «Д. Дача – Радиозавод» приступят к работе только 9 января.

 

Подробный график работы общественного транспорта в праздничные дни размещён на сайте администрации Кыштымского городского округа.


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