В Кыштыме изменится график работы общественного транспорта Автор: КР от Вчера, 11:52 Категория: Общество 0 В канун нового года, 31 декабря, маршрутные такси выйдут в рейс по обычному расписанию. А вот 1 января жители Кыштыма смогут дождаться общественный транспорт не по всем направлениям. В первый день года в рейс выйдут только маршруты «КАТО – Каолиновый», «КМЭЗ – 1-ая Южная», «КМЭЗ – 1-ая Южная» через микрорайон «Остров» и «КМЭЗ – Д. Дача», «КМЭЗ –Увильды», «Кыштым – Слюдорудник», «Кыштым – посёлок Северный». Большинство рейсов возобновятся 2 января. Маршрутные такси «КМЭЗ – Радиозавод» и «Д. Дача – Радиозавод» приступят к работе только 9 января. Подробный график работы общественного транспорта в праздничные дни размещён на сайте администрации Кыштымского городского округа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить