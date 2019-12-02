В Челябинске наградили участников проекта по переходу на цифровое вещание

Автор: КР от Сегодня, 15:17 Категория: Общество

14 октября 2019 года Челябинская область перешла на цифровой формат телевизионного вещания. Около 99% жителей области получили возможность бесплатного просмотра 20 телеканалов с отличным качеством картинки и звука. 29 ноября 2019 года в пакете цифровых программ на канале «ОТР» началось вещание ОТВ.

В работе по переходу на цифровое телерадиовещание было задействовано несколько тысяч представителей различных отраслей. Координацию процесса перехода Челябинской области на цифровое эфирное телерадиовещание осуществлял Оперативный штаб, возглавляемый первым заместителем губернатора Челябинской области Виктором Маминым. Техническую часть, качество эфира обеспечивал филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», к помощи пожилым людям в настройке оборудования были привлечены более 3 тысяч «цифровых волонтеров». Помощь добровольцев в подключении цифровых телевизионных приставок получили более 11,5 тысячи жителей Челябинской области.

Работа команды Челябинской области по переходу на цифровое телерадиовещание получила высокую оценку на уровне Правительства Российской Федерации.

В зале заседаний Законодательного Собрания Челябинской области состоялся торжественный прием и награждение отличившихся участников проекта по переходу на цифровой формат вещания.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин вручил поощрительные письма губернатора Челябинской области и памятные подарки сотням волонтерам, каждый из которых помог подключить больше 50 цифровых приставок. Кроме того, в церемонии награждения приняли участие министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов и заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко.

Помимо волонтеров, были поощрены руководители органов местного самоуправления, работники социальных учреждений и общественных организаций, которые участвовали в проекте. Всего награду получили свыше 500 жителей Челябинской области.

«Высокая оценка Правительства, безусловно, приятна, но она не была бы получена без грамотной организации процесса, ответственного и внимательного отношения каждого участника проекта. Сегодня я хотел бы выразить огромную благодарность и организаторам, и участникам, и, безусловно, волонтерам, которые помогли нам перейти в новое качество телевизионного вещания в Челябинской области», - отметил в приветственной речи первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

СПРАВОЧНО

Помимо помощи волонтеров с апреля по декабрь 2019 года на Южном Урале работал региональный центр телефонного консультирования. Специалисты центра отвечали на вопросы жителей, связанные с переходом на цифровое телерадиовещание. За время своей работы региональная «горячая линия» помогла почти 14 тысячам жителей.

Силами работников сельских администраций, уличных комитетов в 152 селах и деревнях, которые не попали в зону цифрового сигнала, были проведены подомовые обходы, консультации получили более 40 тысяч человек.

Также поддержку получили льготные категории граждан. Из областного бюджета были выделены средства на компенсацию затрат в размере не более 1000 рублей на покупку цифровых приставок и не более 6500 рублей на приобретение спутниковых комплектов. Получить компенсацию могут инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий, семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. На сегодняшний день 7237 граждан получили материальную помощь на цифровое оборудование. Сумма выданных средств составила 7,9 млн. рублей. Воспользоваться льготой можно до 30 апреля 2020 года.