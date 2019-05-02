В Кыштыме изменилась дата перехода на цифровое телевидение

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Общество

Отключение аналогового телевидения в Челябинской области, и в нашем городе в том числе, произойдёт 14 октября 2019 года, а не 3 июня, как это планировалось ранее.

Завтра, 21 мая, жители нашего города смогут в режиме реального времени принять участие в мастер-классе по выбору и подключению цифровых приставок. Для этого нужно будет зайти в 10 часов на сайт 1obl.tv

Специалисты расскажут, чем аналоговое вещание отличается от цифрового, как настроить приём цифровых каналов и подключить приставку, кому государство компенсирует затраты на покупку приставки или спутникового оборудования, как вызвать волонтёра для помощи в настройке.

Зрителям покажут весь процесс подключения и настройки, а также дадут практические советы, какая приставка лучше, какую антенну выбрать, и объяснят, в чём разница между кабельным телевидением и цифровым.