Подписка на газету Кыштымский рабочий
» » Обращение губернатора Алексея Текслера по поводу Международного дня инвалидов

Обращение губернатора Алексея Текслера по поводу Международного дня инвалидов

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Уважаемые южноуральцы!

 

Третьего декабря во всём мире отмечают День инвалидов. Этот день напоминает всем нам, насколько сложной, многогранной и хрупкой бывает человеческая жизнь. Отношение к инвалидам всегда является показателем зрелости общества, его способности бережно относиться к любому человеку, понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован. В Челябинской области каждая социальная программа строится с учётом интересов инвалидов, ведётся большая работа силами общественных организаций, которые объединяют тысячи людей, неравнодушных к чужой беде. Важно, чтобы мир вокруг нас оставался открытым и доступным, позволяя каждому реализовать себя и добиться успеха в самых разных сферах жизни. Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении поставленных целей, счастья и душевного тепла!

 

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter