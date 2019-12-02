Обращение губернатора Алексея Текслера по поводу Международного дня инвалидов

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы!

Третьего декабря во всём мире отмечают День инвалидов. Этот день напоминает всем нам, насколько сложной, многогранной и хрупкой бывает человеческая жизнь. Отношение к инвалидам всегда является показателем зрелости общества, его способности бережно относиться к любому человеку, понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован. В Челябинской области каждая социальная программа строится с учётом интересов инвалидов, ведётся большая работа силами общественных организаций, которые объединяют тысячи людей, неравнодушных к чужой беде. Важно, чтобы мир вокруг нас оставался открытым и доступным, позволяя каждому реализовать себя и добиться успеха в самых разных сферах жизни. Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении поставленных целей, счастья и душевного тепла!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер