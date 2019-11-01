В Кыштыме библиотечные фонды пополнятся новыми книгами Автор: КР от Вчера, 12:03 Категория: Общество 0 Фото взято из открытых источников. На обработке в отделе комплектования центральной городской библиотеки имени Бориса Швейкина находится крупная партия книг. Скоро они появятся во всех филиалах библиотечной сети – в семи взрослых и в трёх детских библиотеках. Как сказала сайту «КР» заведующая отделом комплектования и обработки литературы Марина Митюгова, 966 экземпляров закуплены в крупнейшей книготорговой компании на Урале – ООО «ИнтерСервис ЛТД». С этой компанией из Челябинска кыштымская библиотека сотрудничает уже много лет. Из местного бюджета на приобретение литературы было выделено более двухсот тысяч рублей. Ещё 18 тысяч рублей – это средства федерального и областного бюджетов. Библиотечные фонды пополнятся в основном художественной литературой – фантастикой, классикой, женскими романами и детскими изданиями. Кроме того, закуплены книги по психологии и медицине. Часть новинок уже представлена на библиотечных стеллажах. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить