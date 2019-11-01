Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился провести тотальную проверку во всех детских садах

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Общество

Решение было принято после трагедии, которая произошла в Нарьян-Маре. Невменяемый мужчина проник в детский сад и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребёнок скончался на месте.

Преступника задержали по горячим следам. Он сказал полицейским, что сделал всё так, как говорили ему голоса в голове.

Помимо дела об убийстве, возбуждены уголовные дела о халатности в отношении должностных лиц детсада и частного охранного предприятия.

– Посторонний проник в учреждение совершенно беспрепятственно, несмотря на то, что детский сад находится под охраной и видеонаблюдением, – отметил Алексей Леонидович. – Это значит, что к вопросам безопасности относятся факультативно. Просто беда, что такие системные ошибки вскрываются только тогда, когда происходит непоправимое. Требую подвергнуть жёсткому разбору и контролю эту тему в образовательных учреждениях Челябинской области.

Глава нашего региона поручил министерству образования и общественной безопасности, а также руководителям муниципалитетов провести тщательный аудит, чтобы выявить все недочёты и проработать рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей.