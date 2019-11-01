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В Кыштыме отметили День народного единства

Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Общество

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Сегодня около Универмага прошла патриотическая акция «Вместе мы — Россия».

 

Жителей Кыштыма поприветствовали заместитель главы Кыштымского городского округа Елена Юрьевна Саланчук, председатель Общественной палаты Леонид Павлович Кузнецов и председатель молодёжной территориальной избирательной комиссии Мария Собченко.

 

 

 

Перед зрителями выступили Хор русской песни, вокальный ансамбль «Аннушка» и детский театр эстрады «Карат».

 

 

 

В финале праздника волонтёры устроили танцевальный флешмоб, к которому присоединились дети, их родители и кыштымцы старшего поколения.

 

 


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