В Кыштыме отметили День народного единства Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Общество 0 Сегодня около Универмага прошла патриотическая акция «Вместе мы — Россия». Жителей Кыштыма поприветствовали заместитель главы Кыштымского городского округа Елена Юрьевна Саланчук, председатель Общественной палаты Леонид Павлович Кузнецов и председатель молодёжной территориальной избирательной комиссии Мария Собченко. Перед зрителями выступили Хор русской песни, вокальный ансамбль «Аннушка» и детский театр эстрады «Карат». В финале праздника волонтёры устроили танцевальный флешмоб, к которому присоединились дети, их родители и кыштымцы старшего поколения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить