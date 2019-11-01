В Кыштыме отметили День народного единства

ПРОДАЁТСЯ

двухуровневая квартира

площадью 139,2 кв. м.

Дизайнерский ремонт.Мебель.

Две туалетных комнаты (джакузи, душевая кабина). Уместен торг.

Просьба к посредникам не беспокоить

Звонить по телефону:

8-982-303-39-65

Опрос Куда вы чаще всего обращаетесь за медицинской помощью? В коммерческие медицинские центры города Кыштыма В кыштымскую городскую больницу К специалистам в крупные города

Голосовать Результаты Все опросы

Городская афиша