В центре Кыштыма пройдёт танцевальный флешмоб

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Общество

В предстоящий понедельник, 4 ноября, по случаю Дня народного единства пройдёт праздничная акция «Вместе мы – Россия».

В 12 часов около магазина «Универмаг» развернётся концертная площадка. Вокальные коллективы Кыштыма исполнят патриотические песни, волонтёры подарят прохожим воздушные шары и исторические буклеты.

В финале акции молодёжь нашего города под песню певицы Лауриты «Мы будущее страны» представит хореографическую композицию. Кыштымцев приглашают присоединиться к праздничному танцу.