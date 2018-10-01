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В центре Кыштыма пройдёт танцевальный флешмоб

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Акция «Вместе мы – Россия!» будет посвящена Дню народного единства. Она пройдёт 4 ноября и начнётся в 11 часов на площадке около универмага.

 

По традиции волонтёры выстроятся с флагами Российской Федерации, затем с праздником всех поздравит глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

– После официальной части инструкторы будут показывать хореографические движения разных народов, живущих на территории России, – сказала сайту «КР» одна из организаторов праздника, студентка Челябинского института культуры Анна Войщева. – Это будут украинские, башкирские, грузинские, еврейские и, конечно, русские танцы. Повторить их будет несложно.

 

Кыштымцев приглашают присоединиться к этой патриотической акции и, повторяя движения, всем вместе создать единый российский танец.

 

 


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