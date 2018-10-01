В центре Кыштыма пройдёт танцевальный флешмоб Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 Акция «Вместе мы – Россия!» будет посвящена Дню народного единства. Она пройдёт 4 ноября и начнётся в 11 часов на площадке около универмага. По традиции волонтёры выстроятся с флагами Российской Федерации, затем с праздником всех поздравит глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – После официальной части инструкторы будут показывать хореографические движения разных народов, живущих на территории России, – сказала сайту «КР» одна из организаторов праздника, студентка Челябинского института культуры Анна Войщева. – Это будут украинские, башкирские, грузинские, еврейские и, конечно, русские танцы. Повторить их будет несложно. Кыштымцев приглашают присоединиться к этой патриотической акции и, повторяя движения, всем вместе создать единый российский танец. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить