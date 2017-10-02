Жители Кыштыма напишут один диктант за другим

Автор: КР от Сегодня, 17:13 Категория: Общество

В предстоящую пятницу, 3 ноября, кыштымцы впервые напишут большой этнографический диктант. Однако пока желающих принять в нём участие совсем немного.

Культурно-просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» поддержат во всех регионах России. Она будет проходить во второй раз. По данным её организатора – федерального агентства по делам национальностей, – в прошлом году диктант написали 90 тысяч человек на 800 площадках от Владивостока до Калининграда.

– Уникальность России заключается в её национальном многообразии. В нашей стране живут представители 193 народов. Насколько мы хорошо знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? – говорит руководитель агентства Игорь Баринов.

В Кыштыме местом проведения диктанта станет центральная городская библиотека имени Бориса Швейкина. На сегодня здесь зарегистрировалось всего 12 человек. Это краеведы и учителя истории. Но присоединиться к ним ещё не поздно. Подать заявку можно по телефону библиотеки 4-12-14 или прийти в день диктанта за полчаса до его начала. А начнётся он ровно в 12 часов. Итоги этой акции подведут к Дню конституции России – 12 декабря.

Уже на следующей неделе, 7 ноября, жителей Кыштыма ждёт очередной диктант – общегородской исторический, посвящённый Октябрьской революции 1917 года. Пока на него записалось десять человек.

– Но мы уверены, что их будет намного больше, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Наталья Королевская. – Ожидаем, что на него придут не только историки и краеведы, но и старшеклассники, и студенты.