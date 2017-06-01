Жительница Кыштыма сообщила начальнику полиции адреса, где торгуют спиртным и устраиваются притоны
Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Общество
Вчера в редакции газеты «Кыштымский рабочий» впервые состоялась горячая линия с начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрием Добрецким. С 17 до 18 часов он отвечал на телефонные звонки жителей нашего города.
Кыштымцев интересовало, какие меры безопасности предпринимает полиция, чтобы предотвратить возможные теракты, права и обязанности гражданина, не имеющего прописки. Одна из жительниц улицы Республики перечислила адреса, где, по её словам, торгуют спиртным и устраивают притоны. И хотя женщина не захотела назвать свои имя и фамилию, подполковник полиции заверил её, что будет проведена проверка по каждому из названных адресов.
Другая жительница нашего города сообщила, что ещё в мае написала заявление в полицию на бывшего зятя, который незаконно проник в её жилище и причинил ей побои, но никаких действий со стороны участкового до сих пор не предпринято.
Каждый звонок Юрий Добрецкий фиксировал, записывал номера телефонов и адреса. Всем, кто обратился на горячую линию, будет доложено о результатах проверок.
Горячая линия с начальником отдела МВД России «Кыштымский» Юрием Добрецким будет проводиться в стенах редакции «Кыштымского рабочего» один раз в месяц.
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