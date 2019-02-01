В Кыштым доставили ковчег с мощами святого Николая Чудотворца

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

Около полутора часов назад в храме Рождества Христова завершился торжественный молебен. В нём приняло участие духовенство Озёрско-Кыштымского благочиния.

Возглавил молебен настоятель озёрского храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий (Шорин). Вместе с ним богослужение совершили настоятель Христорождественской церкви отец Михаил, священник этого же храма, протоиерей Иоанн и настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин.

– Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в мире, – сказал сайту «КР» отец Михаил. – При жизни угодник Божий помогал нищим, избавлял от смерти и клеветы, исцелял больных. Многие люди к нему обращаются и получают просимое. Все молитвы, которые направлены святому, можно произносить, пока стоишь в очереди к мощам.

Частицу мощей святого Николая Чудотворца доставили в Кыштым из храма Василия Великого, который находится в Челябинске. Поклониться святыне можно будет в ближайшие десять дней с 7:30 до 21 часа.

Ожидается, что пик посещений храма придётся на выходные, когда в Кыштым приедут и жители соседних городов. Сегодня в первый час пребывания мощей в Христорождественской церкви им поклонились около двухсот человек.

Напомним, частицы мощей Святителя Николая привезены в Челябинск из Италии и переданы храму Василия Великого в 1998 году благодаря графине, в настоящее время маркизе Иммаколата Соларэ дель Борг. К ним прилагался подтверждающий подлинность сертификат из Ватикана. Частицы мощей хранятся в мощевике, изготовленном в византийском стиле из металла и ткани Ново-Тихвинском монастыре.

Проводы святыни из Кыштыма в Челябинск состоятся в полдень 4 марта.