Водителю пикапа из Кыштыма, из которого выпала девушка, смягчили приговор

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество

Напомним, в июне прошлого года мужчина управлял грузовым автомобилем Volkswagen Amarok в состоянии алкогольного опьянения. В кузове его машины ехали две девушки, и тоже в нетрезвом состоянии. Одна из них, 22-летняя жительница Кыштыма, выпала на проезжую часть дороги и от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщалось на сайте «КР», Кыштымским городским судом 44-летний индивидуальный предприниматель был признан виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также на этот срок его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств.

Приговор был обжалован в Челябинском областном суде. Подсудимый и его адвокат настаивали на прекращении уголовного дела в связи с примерением сторон.

Аппеляция была частично удовлетворена. Челябинский областной суд постановил об условном отбывании наказания, установив испытательный срок на тот же период.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Учтено мнение представителя потерпевшей, который не возражал против прекращения уголовного дела в отношении водителя и подтвердил получение от него компенсационных выплат.

Приговор вступил в законную силу.