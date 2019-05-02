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В Кыштыме вынесен приговор женщине, убившей сожителя дочери

Автор: КР от Сегодня, 09:57 Категория: Происшествия

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Преступление было совершено в июне прошлого года. Жительница Кыштыма нанесла не менее четырёх ударов ножом в область шеи мужчине, когда между ним и её дочерью разгорелась ссора.

 

От полученных ран он скончался в кыштымской городской больнице.

 

Сама нападавшая была в трезвом состоянии. Из экспертизы следует, что в состоянии аффекта она не находилась.

 

– Подсудимая признала себя виновной, – сообщили сайту «КР» в пресс-службе Кыштымского городского суда. – Дочь женщины пояснила, что с сожителем она прожила около 17 лет. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным и часто избивал её.

 

Среди смягчающих обстоятельств суд учёл признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, престарелый возраст, а также наличие у неё заболеваний.

 

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

 

Ей назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Женщину взяли под стражу в зале суда сразу же после оглашения приговора.

 

Тем не менее, адвокат подал апелляционную жалобу на приговор суда.


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