Жителю Кыштыма ужесточили меру наказания за падение девушки из кузова его автомобиля

Автор: КР от 11-02-2019, 17:07 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», смертельное ДТП произошло 30 июня прошлого года в районе дома 107 на улице Карла Либкнехта. Девушка, ехавшая в кузове автомобиля «Volkswagen Amarok», не удержалась после резкого манёвра водителя и выпала на дорогу. Она скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Ей было 22 года.

В ходе следствия удалось установить причинно-следственную связь между действиями водителя и наступившими последствиями. Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее водитель оставался под подпиской о невыезде. Но Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об ужесточении ему меры пресечения. Обвиняемый отправлен под домашний арест.