Жителю Кыштыма ужесточили меру наказания за падение девушки из кузова его автомобиля Автор: КР от 11-02-2019, 17:07 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», смертельное ДТП произошло 30 июня прошлого года в районе дома 107 на улице Карла Либкнехта. Девушка, ехавшая в кузове автомобиля «Volkswagen Amarok», не удержалась после резкого манёвра водителя и выпала на дорогу. Она скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Ей было 22 года. В ходе следствия удалось установить причинно-следственную связь между действиями водителя и наступившими последствиями. Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее водитель оставался под подпиской о невыезде. Но Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об ужесточении ему меры пресечения. Обвиняемый отправлен под домашний арест. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить