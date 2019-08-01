В Кыштыме проезд в общественном транспорте в день выборов будет бесплатным Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Общество 0 В день выборов губернатора Челябинской области, 8 сентября, пассажирский общественный транспорт в Кыштыме будет курсировать по всем маршрутам, как и в будни, но бесплатно. В связи с высокой загруженностью в этот воскресный день в рейсы отправится столько же автобусов, сколько и в рабочие дни. Это коснётся и садовых маршрутов, которые также будут бесплатными. Для маломобильных жителей предусмотрят специальное социальное такси. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо до 5 сентября подать заявку по телефону 8 (351-51) 4-98-21. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить