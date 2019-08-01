В Кыштыме проезд в общественном транспорте в день выборов будет бесплатным

Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Общество

В день выборов губернатора Челябинской области, 8 сен­тября, пассажирский обще­ственный транспорт в Кыш­тыме будет курсировать по всем маршрутам, как и в буд­ни, но бесплатно.

В связи с высокой загруженностью в этот воскресный день в рей­сы отправится столько же ав­тобусов, сколько и в рабочие дни. Это коснётся и садовых маршрутов, которые также будут бесплатными.

Для ма­ломобильных жителей пред­усмотрят специальное со­циальное такси. Чтобы вос­пользоваться данной услугой, необходимо до 5 сентября подать заявку по телефону 8 (351-51) 4-98-21.