В Кыштыме первые звонки не прозвенят в День знаний

Автор: КР от Сегодня, 14:10 Категория: Образование

В этом году День знаний, 1 сентября, выпало на воскресный день. В связи с этим принято решение о переносе торжественных линеек на следующий день, понедельник.

Как подтвердили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, первые звонки во всех кыштымских школах прозвенят 2 сентября, а уже с третьего числа начнутся уроки.