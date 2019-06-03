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В Кыштыме первые звонки не прозвенят в День знаний

Автор: КР от Сегодня, 14:10 Категория: Образование

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В этом году День знаний, 1 сентября, выпало на воскресный день. В связи с этим принято решение о переносе торжественных линеек на следующий день, понедельник.

 

Как подтвердили сайту «КР» в управлении по делам образования Кыштымского городского округа, первые звонки во всех кыштымских школах прозвенят 2 сентября, а уже с третьего числа начнутся уроки.


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