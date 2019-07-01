Жители Кыштыма смогут проголосовать за губернатора в любом городе Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 12:09 Категория: Политика

В регионе началась подготовка к предстоящим выборам губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября.

Национальный оператор связи ПАО «Ростелеком» в рамках госконтракта с министерством информационных технологий и связи Челябинской области организует видеонаблюдение, онлайн-трансляцию изображения и хранение видеозаписей избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области в 2019 году.

– 2602 IP-камеры будут смонтированы на 1250 избирательных участках в 51 территориальной избирательной комиссии. На выборах губернатора 84 процента избирателей смогут проголосовать под наблюдением видеокамер. Это станет дополнительной гарантией открытости, прозрачности и гласности губернаторских выборов, - рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Камеры установлены таким образом, чтобы были видны помещения территориальных и участковых избирательных комиссий в целом, а также отдельные зоны выдачи бюллетеней, подсчета голосов, ящики для голосования, зоны работы с протоколами комиссий.

Видеокамеры оснащены источниками бесперебойного питания, которые обеспечивают работу устройств в случае отключения электричества. Запись и трансляция на публичный портал будет вестись в течение дня голосования, а на служебный портал - до окончания подсчета голосов.

В Кыштыме с сегодняшнего дня начинается приём заявлений от жителей нашего округа об участии в выборах по месту нахождения. Как сказала сайту «КР» председатель территориально-избирательной комиссии Кыштыма Наталья Храмова, кыштымцы смогут проголосовать, независимо от того, в каком городе Челябинской области они будут находиться в день выборов, 8 сентября.

Заявления принимаются в кабинете 107 администрации округа. В будние дни с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14 часов.