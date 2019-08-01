Жители Кыштыма расплачиваются за громкие разговоры под окнами домов

Автор: КР от Сегодня, 14:15 Категория: Общество

Кыштымцы то и дело жалуются на шумных говорунов под окнами. Жалобы в полицию поступают и на тех, кто запредельно громко включает музыку или устраивает бурные скандалы в своих квартирах. За это нарушителям приходится платить штрафы.

С начала этого года за несоблюдение закона о тишине к административной ответственности было привлечено уже 90 граждан. В вечернее и ночное время они мешали жильцам многоквартирных домов отдыхать.



Согласно действующему законодательству, за громкие разговоры и прослушивание музыки в будни с 22 до 6 часов и в выходные и праздничные дни с 23 до 8 часов, кыштымцы вынуждены раскошеливаться на сумму от одной тысячи рублей до 100 тысяч. Размер штрафа зависит о того, кто именно нарушает – физическое, должностное или юридическое лицо.

Как сказала сайту «КР» старший инспектор по исполнению административного законодательства кыштымской полиции Татьяна Абашева, жители нашего города могут сообщать о нарушении тишины и покоя в дежурную часть полиции по телефонам: 4-46-61 или 02.