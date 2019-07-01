Жительница Кыштыма после одного телефонного сообщения осталась с пустой банковской картой

Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: Общество

Ни одна неделя в нашем городе не обходится без заявлений в полицию от тех, кто попадается на удочку мошенников. Несмотря на постоянные предупреждения в СМИ, кыштымцы продолжают щедро делиться своими сбережениями со злоумышленниками, действующими по давно известным схемам.

На этот раз 42-летняя жительница Кыштыма пошла на поводу у телефонного мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что для сохранения денег на карте нужно продиктовать цифры, которые придут на её номер телефона. Женщина так и сделала.

Спустя некоторое время она пошла в магазин, но расплатиться за покупки на кассе у неё не получилось, так как банковская карта оказалась опустошённой.

После личного обращения в банк женщина выяснила, что с её счёта три раза перечислялись различные суммы. В общей сложности – 15700 рублей.

Как сообщили в пресс-службе кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.