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Жительница Кыштыма после одного телефонного сообщения осталась с пустой банковской картой

Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: Общество

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Ни одна неделя в нашем городе не обходится без заявлений в полицию от тех, кто попадается на удочку мошенников. Несмотря на постоянные предупреждения в СМИ, кыштымцы продолжают щедро делиться своими сбережениями со злоумышленниками, действующими по давно известным схемам.

 

На этот раз 42-летняя жительница Кыштыма пошла на поводу у телефонного мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что для сохранения денег на карте нужно продиктовать цифры, которые придут на её номер телефона. Женщина так и сделала.

 

Спустя некоторое время она пошла в магазин, но расплатиться за покупки на кассе у неё не получилось, так как банковская карта оказалась опустошённой.

 

После личного обращения в банк женщина выяснила, что с её счёта три раза перечислялись различные суммы. В общей сложности – 15700 рублей.

 

Как сообщили в пресс-службе кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Ничего страшного, от людей пришли - к людям ушли ...
 
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