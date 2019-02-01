В Кыштыме банк помог женщине сохранить деньги

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Общество

Мошенники продолжают облапошивать пользователей социальных сетей. Очередной жертвой обмана и собственной беспечности стала 72-летняя жительница Кыштыма.

Она активно общается со знакомыми через страницу в сети «Одноклассники», и за чистую монету приняла сообщение от подруги, в котором извещалось об акции банка.

Условия показались пожилой женщине заманчивыми. Предлагалась оплата в размере 50 процентов за жилищно-коммунальные услуги или пополнение счёта на две тысячи рублей.

Оказалось, мошенники взломали страницу подруги и писали от её имени. Но доверчивая бабуля даже не заподозрила подвоха. Написала банковские реквизиты и телефоны, которые требовались для регистрации в акции.

– Спустя некоторое время её карту заблокировали, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Она позвонила на горячую линию в банк, где ей ответили, что с её счёта было зафиксировано несколько переводов на общую сумму в 20 тысяч рублей. Это был доступный ей лимит, поэтому остальные операции по переводу денег приостановлены.

Всего на карте находилось 150 тысяч рублей, поэтому большую часть накоплений удалось спасти.

Только после этого обманутая женщина связалась с подругой и выяснила, что та не отправляла никаких предложений об участии в акции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают кыштымцев не передавать никому свои банковские реквизиты в социальных сетях. Получив от друзей и родных сообщение с просьбой перевести им деньги, нужно в первую очередь связаться с ними по телефону.

С начала февраля жители Кыштыма перевели мошенникам уже около 300 тысяч рублей.