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Прокурор города Кыштыма требует от ПО «Маяк» освободить проход к озеру Увильды

Автор: КР от Вчера, 16:14 Категория: Общество

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Прокуратура Кыштыма внесла представление гендиректору ПО «Маяк» из соседнего с Кыштымом города Озёрска Михаилу Похлебаеву с требованием прекратить нарушение Водного законодательства РФ.

 

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения на базе отдыха «Прибой», принадлежащей атомному предприятию. В частности, статьи шестой, где речь идёт о водных объектах общего пользования.

 

На базе отдыха «Прибой» был незаконно ограничен доступ к береговой полосе. Согласно действующему законодательству, её ширина для общего пользования должна составлять 20 метров.

 

Также прокурорская проверка выявила самовольную застройку островов регионального памятника природы – озера Увильды. На лесном участке полуострова Берёзовый сняли и уничтожили часть почвы, самовольно использовали его под собственные нужны. С частного лица, которое позволило самоуправство, взыскано 84 тысячи рублей.

 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены на базе отдыха «Соловьиный мыс» Аргаяшского района и крупного дачного товарищества «Чайка» города Карабаша. Они также расположены на береговой зоне озера Увильды.


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  • Вася

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Уважаемая Прокуратура проверьте базу отдыха  БУНЧУК там также невозможно БЕСПЛАТНО попасть к береговой линии,
это прямое нарушение конституции и водного законодательства РФ. Берут деньги за вход с каждого человека, плюс можно найти и другие нарушения!
 
 
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  • ЛюблюСправедливыхПрокуроров

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Вот молодцы, все три базы выявили, которые загораживают проход по берегу. Теперь ходи- нехочу. Все свободно! Можно все Увельды пройти вокруг пешком. Круто. В в входные попробую. Вот это работа, не то что некоторые...
 
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