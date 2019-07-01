Прокурор города Кыштыма требует от ПО «Маяк» освободить проход к озеру Увильды Автор: КР от Вчера, 16:14 Категория: Общество 0 Прокуратура Кыштыма внесла представление гендиректору ПО «Маяк» из соседнего с Кыштымом города Озёрска Михаилу Похлебаеву с требованием прекратить нарушение Водного законодательства РФ. В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения на базе отдыха «Прибой», принадлежащей атомному предприятию. В частности, статьи шестой, где речь идёт о водных объектах общего пользования. На базе отдыха «Прибой» был незаконно ограничен доступ к береговой полосе. Согласно действующему законодательству, её ширина для общего пользования должна составлять 20 метров. Также прокурорская проверка выявила самовольную застройку островов регионального памятника природы – озера Увильды. На лесном участке полуострова Берёзовый сняли и уничтожили часть почвы, самовольно использовали его под собственные нужны. С частного лица, которое позволило самоуправство, взыскано 84 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены на базе отдыха «Соловьиный мыс» Аргаяшского района и крупного дачного товарищества «Чайка» города Карабаша. Они также расположены на береговой зоне озера Увильды. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Вася Сегодня, 11:25 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Уважаемая Прокуратура проверьте базу отдыха БУНЧУК там также невозможно БЕСПЛАТНО попасть к береговой линии, это прямое нарушение конституции и водного законодательства РФ. Берут деньги за вход с каждого человека, плюс можно найти и другие нарушения! 0 Цитата ЛюблюСправедливыхПрокуроров Вчера, 22:30 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Вот молодцы, все три базы выявили, которые загораживают проход по берегу. Теперь ходи- нехочу. Все свободно! Можно все Увельды пройти вокруг пешком. Круто. В в входные попробую. Вот это работа, не то что некоторые... 0