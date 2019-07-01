Прокурор города Кыштыма требует от ПО «Маяк» освободить проход к озеру Увильды

Автор: КР от Вчера, 16:14 Категория: Общество

Прокуратура Кыштыма внесла представление гендиректору ПО «Маяк» из соседнего с Кыштымом города Озёрска Михаилу Похлебаеву с требованием прекратить нарушение Водного законодательства РФ.

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения на базе отдыха «Прибой», принадлежащей атомному предприятию. В частности, статьи шестой, где речь идёт о водных объектах общего пользования.

На базе отдыха «Прибой» был незаконно ограничен доступ к береговой полосе. Согласно действующему законодательству, её ширина для общего пользования должна составлять 20 метров.

Также прокурорская проверка выявила самовольную застройку островов регионального памятника природы – озера Увильды. На лесном участке полуострова Берёзовый сняли и уничтожили часть почвы, самовольно использовали его под собственные нужны. С частного лица, которое позволило самоуправство, взыскано 84 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены на базе отдыха «Соловьиный мыс» Аргаяшского района и крупного дачного товарищества «Чайка» города Карабаша. Они также расположены на береговой зоне озера Увильды.