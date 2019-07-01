Прокуратура Кыштыма привлекла к ответственности должностных лиц двух предприятий города

Автор: КР от Вчера, 16:16 Категория: Экология

Прокурорская проверка проходила в рамках исполнения требований природоохранного законодательства.

Так, на предприятии ООО «Русский кварц» выявлены нарушения в части охраны атмосферного воздуха и лесов от пожаров. В этом году не предоставлена программа производственного экологического контроля и отчёт по ней за прошлый год. Кроме того, не поставлен на государственный учёт объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Также установлено, что в ходе подготовки к пожароопасному периоду на лесном земельном участке, арендованном ООО «Русский кварц», этим частичная вырубка лесных насаждений. Очистка лесного участка после этого не произведена.

Руководству «Русского кварца» внесены представления, два должностных лица привлечены к ответственности. Прокурор города Кыштыма вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В ходе проверки АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» прокуратурой города было установлено, что на предприятии нарушается порядок обращения с отходами первого класса опасности при хранении ртутьсодержащих ламп. В адрес руководства КМЭЗ внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.