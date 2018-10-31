Лесники Кыштыма и природоохранная прокуратура выявили нарушение землепользования почти на пять миллионов рублей Автор: КР от Вчера, 15:43 Категория: Общество 0 Челябинская природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками Кыштымского лесничества и управления Росреестра провели проверку правил землепользования. В ходе неё выявлен гражданин, самовольно занявший и использующий земли особо охраняемой природной территории. На берегу озера Увильды южнее Рипуса, в месте, которое известно кыштымцам как Берёзовый берег, мужчина незаконно построил базу отдыха. Вместо оформленных 15 соток земли он занял рядом со своим участком ещё половину гектара. – Будем в судебном порядке требовать возмещение ущерба, – сказал сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв. – Он составил четыре миллиона 814 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура привлекла нарушителя к ответственности по статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Самовольное занятие лесных участков», выписав ему штраф в 20 тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить