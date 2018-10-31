Лесники Кыштыма и природоохранная прокуратура выявили нарушение землепользования почти на пять миллионов рублей

Автор: КР от Вчера, 15:43 Категория: Общество

Челябинская природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками Кыштымского лесничества и управления Росреестра провели проверку правил землепользования. В ходе неё выявлен гражданин, самовольно занявший и использующий земли особо охраняемой природной территории.

На берегу озера Увильды южнее Рипуса, в месте, которое известно кыштымцам как Берёзовый берег, мужчина незаконно построил базу отдыха. Вместо оформленных 15 соток земли он занял рядом со своим участком ещё половину гектара.

– Будем в судебном порядке требовать возмещение ущерба, – сказал сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв. – Он составил четыре миллиона 814 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура привлекла нарушителя к ответственности по статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Самовольное занятие лесных участков», выписав ему штраф в 20 тысяч рублей.