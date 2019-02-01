Прокуратура Кыштыма выявила несоблюдение антитеррористической безопасности в одной из школ города Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Образование 0 Нарушения требований антитеррористической безопасности были выявлены в средней школе №13 после прокурорской проверки. Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, территория этого образовательного учреждения частично не имеет ограждения. Хотя такие требования прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, Федеральных законах «Об образовании» и «О противодействии терроризму». По результатам проверки прокурор города направил исковое заявление в Кыштымский городской суд с требованием обязать администрацию Кыштымского городского округа выделить финансирование на оборудование территории школы качественным ограждением. Исковые требования прокурора судом удовлетворены. Теперь должна быть восстановлена целостность забора с калитками для прохода пешеходов. В местах заезда транспорта появятся въездные ворота. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 17:24 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Конечно, спасёт рабица вокруг школы от террористов. Что же такая деградация .... 0