Прокуратура Кыштыма выявила несоблюдение антитеррористической безопасности в одной из школ города

Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Образование

Нарушения требований антитеррористической безопасности были выявлены в средней школе №13 после прокурорской проверки.

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, территория этого образовательного учреждения частично не имеет ограждения. Хотя такие требования прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, Федеральных законах «Об образовании» и «О противодействии терроризму».

По результатам проверки прокурор города направил исковое заявление в Кыштымский городской суд с требованием обязать администрацию Кыштымского городского округа выделить финансирование на оборудование территории школы качественным ограждением.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены. Теперь должна быть восстановлена целостность забора с калитками для прохода пешеходов. В местах заезда транспорта появятся въездные ворота.