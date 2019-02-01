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Прокуратура Кыштыма выявила несоблюдение антитеррористической безопасности в одной из школ города

Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Образование

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Нарушения требований антитеррористической безопасности были выявлены в средней школе №13 после прокурорской проверки.

 

Как сообщили сайту «КР» в прокуратуре города Кыштыма, территория этого образовательного учреждения частично не имеет ограждения. Хотя такие требования прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, Федеральных законах «Об образовании» и «О противодействии  терроризму».

 

По результатам проверки прокурор города направил исковое заявление в Кыштымский городской суд с требованием обязать администрацию Кыштымского городского округа выделить финансирование на оборудование территории школы качественным ограждением.

 

Исковые требования прокурора судом удовлетворены. Теперь должна быть восстановлена целостность забора с калитками для прохода пешеходов. В местах заезда транспорта появятся въездные ворота.


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  • Аккузативус

  • Вчера, 17:24
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Конечно, спасёт рабица вокруг школы от террористов. Что же такая деградация ....
 
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