В Кыштыме пройдёт автопробег в честь 75-летия выпуска первого грузовика автозаводом «Урал»

Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Общество

Автопробег пройдёт по семи городам Челябинской области. Он организован автозаводом «Урал» в честь 85-летия со дня образования Челябинской области и 75-летия выпуска первого грузовика.

Старт мероприятию дал врио губернатора Алексей Текслер, посетивший автомобильный завод «Урал».

Техника Уральского автозавода преодолеет более одной тысячи километров по самой различной местности, включая участки горного серпантина и грунтовые дороги.

Акция начнётся 13 июля. В ней участвуют три автомобиля – представители различных семейств широкого модельного ряда предприятия, представленного 250 модификациями: специализированное транспортное средство (вахтовый автобус) с колесной формулой 4х4 - представитель полноприводного семейства «Урал-М» и два автомобиля из нового семейства дорожных грузовиков NEXT 6х4 (седельный тягач «Урал NEXT 6х4», предназначенный для строительных и региональных перевозок, полная масса автопоезда до 62 тонн и самосвал грузоподъемностью 15,6 тонн с объёмом самосвальной платформы до 12 кубических метров).

Кыштымцы встретятся с участниками автопробега в 19 июля. На набережной возле Народного дома будет организована выставка автомобилей и концертная программа. Начало в 17 часов.