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В Кыштыме ещё два грузовика лишились аккумуляторов

Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Происшествия

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В дежурную часть кыштымской полиции обратился местный житель. В период с семи вечера минувшего понедельника до девяти утра вчерашнего дня неизвестные украли с его автомобилей «Урал» и МАЗ четыре аккумулятора марки «Тюмень». Ущерб составил 28 тысяч рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, оба грузовика были припаркованы во дворе его дома на улице Карла Либкнехта.

 

Напомним, в конце марта в полицию обратились сразу трое владельцев КАМАЗов. Все они также пострадали от рук автопотрошителей, укравших с их большегрузов аккумуляторы.

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данных происшествиях, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

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