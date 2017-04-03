В Кыштыме ещё два грузовика лишились аккумуляторов
Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Происшествия
В дежурную часть кыштымской полиции обратился местный житель. В период с семи вечера минувшего понедельника до девяти утра вчерашнего дня неизвестные украли с его автомобилей «Урал» и МАЗ четыре аккумулятора марки «Тюмень». Ущерб составил 28 тысяч рублей.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, оба грузовика были припаркованы во дворе его дома на улице Карла Либкнехта.
Напомним, в конце марта в полицию обратились сразу трое владельцев КАМАЗов. Все они также пострадали от рук автопотрошителей, укравших с их большегрузов аккумуляторы.
Все, кто владеет какой-либо информацией о данных происшествиях, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.
Комментарии
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