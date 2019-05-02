Алексей Текслер распорядился достроить крытый каток в Кыштыме до конца этого года

Автор: КР от Вчера, 20:55 Категория: Общество

В Кыштым временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер приехал из Екатеринбурга, где проводил совещание Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Свой визит он начал с посещения радиозавода. Глава региона побывал в нескольких цехах, в том числе и на закрытом производстве, где изготавливается продукция оборонного значения.

Напротив этого градообразующего предприятия вот уже девять лет простаивает недостроенный крытый ледовый каток. Сюда и проследовал Текслер после радиозавода.

Его встретили родители с детьми, которые занимаются хоккеем. Поскольку в Кыштыме нет ни одной крытой ледовой арены, им несколько раз в неделю приходится ездить на тренировки в соседние города.

Напомним, строительство ледовой арены с искусственным льдом началось за счёт частных инвестиций предпринимателей Андрея Перевощикова и Дмитрия Трошина. Из-за нехватки денег завершить этот объект они не могут. Для этого требуется почти 97 миллионов рублей.

– Много было обращений от жителей по этому поводу, – сказал Алексей Леонидович. – Я поставил задачу, чтобы к новому году ледовая площадка появилась. У нас есть экономия бюджетных средств, так вот эту экономию мы направим на объект. Как только строительные работы начнутся, здесь будут установлены видеокамеры, чтобы жители могли смотреть, как проводятся работы.

Площадка крытого катка соответствует международным стандартам, что позволяет проводить здесь соревнования различного уровня.

Алексей Текслер сказал о том, что в январе в ледовом катке уже должны пройти первые соревнования.

Следующим пунктом рабочего визита стала главная историческая достопримечательность Кыштыма – усадьба Демидовых. На завершение реконструкции уникального Белого дома требуется около 300 миллионов рублей. Глава региона отметил, что эта проблема решаемая, но потребуется поддержка федерального министерства культуры, Челябинской области и местных предприятий.

Напомним, усадьбу Демидовых посещали два предыдущих губернатора – Михаил Юревич и Борис Дубровский. Однако дальше обещаний вопрос с места не сдвигался, впрочем, как и с завершением строительства крытого ледового катка.

Дальше кортеж врио губернатора направился в городской парк имени А. С. Пушкина. Его состоянием Текслер остался недоволен. По словам Алексея Леонидовича, за пять лет, в течение которых парк находится в аренде у предпринимателя Евгения Баранова, территорию можно было сделать куда более комфортной для отдыха горожан, чем она есть сейчас.

Текслер попросил главу Кыштымского городского округа Людмилу Шеболаеву предоставить ему план-график благоустройства парковой зоны.

Кроме этого, глава региона посетил Народный дом и набережную. А затем в администрации округа передал Людмиле Александровне синюю папку. При знакомстве с каждым муниципалитетом в такой папке он вручает главам территорий своего рода наказы по проблемным вопросам, которые он получает от местных жителей.

Что касается Кыштыма, обращения от жителей связаны со здравоохранением, образованием, газификацией частного сектора, уличным освещением, состоянием дорог.

В следующий раз глава региона планирует приехать в Кыштым предстоящим летом. Тогда же и оценит, насколько продвинулось решение озвученных сегодня проблемных тем.

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