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В Кыштыме разыскивают пожилого мужчину

Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Общество

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Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте разыскивает 77-летнего жителя Уфалея Василия Андреевича Первушина, который в ночь с 11 на 12 июня отправился на поезде в Кыштым к своей дочери.

 

Пожилой человек доехал до станции Кыштым и направился в сторону города. С тех пор его местонахождение неизвестно.

 

К поиску присоединились волонтёры поискового отряда «Легион-СПАС».

 

Мужчина был одет в светлую кепку, синюю спортивную куртку с тёмными рукавами, тёмные спортивные штаны, серые кроссовки. При нём была деревянная трость, на одной руке надета перчатка.

 

Особые приметы: татуировка на кисти руки с надписью «Вася», подстрижен налысо, брови густые седые, глаза карие, рост 165-170 сантиметров.

 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.

 


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