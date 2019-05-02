В Кыштыме разыскивают пропавшего мужчину Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: Общество 0 Житель нашего города – 35-летний Руслан Жусупович Кабильдинов ушёл из дома 3 мая. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. С заявлением в полицию обратился брат пропавшего мужчины. – Он был одет в красный пуховик, синие джинсы, зимние ботинки чёрного цвета, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Особые приметы: на левом плече татуировка в виде абстракции, шрам на левой щеке. Рост около 175 см, худощавого телосложения. Кыштымцев, которым что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят позвонить в дежурную часть по телефонам: 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить