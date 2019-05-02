» » В Кыштыме разыскивают пропавшего мужчину

В Кыштыме разыскивают пропавшего мужчину

Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Житель нашего города – 35-летний Руслан Жусупович Кабильдинов ушёл из дома 3 мая. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

 

С заявлением в полицию обратился брат пропавшего мужчины.

 

Он был одет в красный пуховик, синие джинсы, зимние ботинки чёрного цвета, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.Особые приметы: на левом плече татуировка в виде абстракции, шрам на левой щеке. Рост около 175 см, худощавого телосложения.

 

Кыштымцев, которым что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят позвонить  в дежурную часть по телефонам: 4-46-61 или 02.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter