В Кыштыме в один день пройдут две интересные экскурсии

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Туризм

В субботу, 22 сентября, в нашем городе состоится сразу две занимательные прогулки. Так, очередную экскурсию выходного дня проведут краеведы из клуба «Тихое зимовье». На этот раз они приглашают прогуляться по одной из самых старых улиц Кыштыма – Малышева.

– Она располагается в нескольких метрах от машиностроительного объединения и отделяется от него улицей Республики, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов Лариса Цукерберг. – Близость к заводу, а изначально он был чугунолитейным, определила и социальный статус застройщиков – это была улица простых мастеровых людей.

На карте 1815 года улица Малышева отмечена как улица Безсоннова. Встречаются также такие названия, как Безсонная и Медведовка. В прошлом веке улицу переименовали в честь активного участника становления советской власти на Урале, председателя Уральского обкома партии, члена облисполкома Советов Урала, организатора профсоюзов Урала, первого комиссара труда Уральской области Ивана Михайловича Малышева.

Краеведы обещают: за два с половиной часа экскурсии они посетят исторические объекты и встретятся с интересными людьми. Сбор назначен в 10 часов у памятника Ленину перед зданием филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Справки по телефону 8-902-610-34-99.

Церковь Сошествия Святого Духа на апостолов

В тот же день в десять утра начнётся ещё одна экскурсия – в храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Её проведёт краевед Алексей Мелентьев. Он покажет всем желающим первое каменное здание нашего города, а также сводит их на церковную колокольню. Двухчасовая экскурсия начнётся с площади у ворот в парк Белого дома.

– Сама экскурсия бесплатная, но приветствуется благотворительный взнос для продолжения работы по сохранению памяти кыштымцев – добровольцев Уральского танкового корпуса, – сказал сайту «КР» Алексей Мелентьев. – В следующем году ожидается открытие памятника этим воинам. Деньги я собираю на печать четырёх баннеров с их портретами. У меня уже есть 21 фотография.

В начале сентября краевед-энтузиаст провёл экскурсию к развалинам динамитного завода. О предстоящих прогулках можно узнать на его странице в социальной сети ВКонтакте.