В Кыштыме все пешеходные переходы приведут к единым требованиям национального стандарта

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Общество

На эти цели в местном бюджете заложена сумма в один миллион 470 тысяч 897 рублей.

Подрядчик, который определится в ходе электронных торгов 17 июня, в течение месяца приведёт пешеходные переходы к единому национальному стандарту. В соответствии с едиными требованиями дорожные знаки должны быть выполнены на жёлто-зелённом фоне.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, подрядчик отремонтирует существующие знаки пешеходного перехода, где это требуется, заменит выполненные на синем фоне на новые. Кроме того, будет установлено металлическое ограждение от остановки на улице Освобождения Урала, 4, где располагается детская поликлиника, до пешеходного перехода.

На остановочных комплексах установят знаки «Автобусная остановка». Речь идёт о тех, где такие знаки отсутствует.

Всего в Кыштымского городском округе 29 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и 61 – находится на улично-дорожной сети.