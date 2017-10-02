Сегодня на совещании с главами губернатор Борис Дубровский поручил им обустроить пешеходные переходы вблизи школ и детсадов в соответствии с национальными стандартами

Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл совещание с руководителями муниципальных образований и органов исполнительной власти. Благодаря онлайн-трансляции, организованной телеканалом ОТВ, увидеть мероприятие смогли пользователи сети интернет. Прямую трансляцию вёл и наш сайт.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся важных сфер нашей жизни. Так, Борис Дубровский потребовал от глав муниципалитетов привести в порядок пешеходные переходы вблизи школ, детских садов и других учреждений с массовым пребыванием детей. Причём такие пешеходные переходы должны будут обустраиваться в соответствии с новыми национальными стандартами.

В Кыштымском городском округе новые дорожные знаки, светофоры и «лежачие полицейские» уже появляются в целях усиления мер безопасности дорожного движения у ряда школ и детских садов. В настоящее время заключены ещё три муниципальных контракта на эти виды работ.

По первому контракту будут установлены 17 знаков со светоотражающей поверхностью и 26 звеньев ограждений для организации движения пешеходов. Также подрядчик проведёт обслуживание ещё 35 знаков.

По второму контракту вблизи образовательных учреждений уже заменены десять знаков «Осторожно, дети!» с учётом новых требований Правил дорожного движения.

Эти знаки размещены в районе пешеходных переходов напротив дома Ленина, 6, на пересечении улиц Ленина и Калинина, Чернышевского и Свободы около детсада «Тополёк», а также в районе школы-сада № 14 на улице К. Либкнехта.

Также заключён контракт на установку мигающих светофоров «Т-7» на переходах вблизи детсадов «Тополёк» и детсада № 23 на улице Ленина. Помимо световой сигнализации около этих образовательных учреждений на автодорогах будут смонтированы три «лежачих полицейских»: два около детсада «Тополёк» и один – около пешеходного перехода в районе дома 48 на улице Ленина.