В Кыштыме для безопасности детей установят новые светофоры

Автор: КР от Сегодня, 17:00 Категория: Общество

Новые дорожные знаки, светофоры и «лежачие полицейские» в первую очередь появятся около школ и детских садов, чтобы усилить меры безопасности дорожного движения. В настоящее время уже заключены три муниципальных контракта на эти виды работ.

По первому контракту будут установлены 17 знаков со светоотражающей поверхностью и 26 звеньев ограждений для организации движения пешеходов. Также подрядчик проведёт обслуживание ещё 35 знаков.

По второму контракту вблизи образовательных учреждений уже заменены 10 знаков «Осторожно, дети!» с учётом новых требований Правил дорожного движения.

Эти знаки размещены в районе пешеходных переходов напротив дома Ленина, 6, на пересечении улиц Ленина и Калинина, Чернышевского и Свободы около детсада «Тополёк», а также в районе школы-сада № 14 на улице К. Либкнехта.

Также заключён контракт на установку мигающих светофоров «Т-7» на переходах вблизи детсадов «Тополёк» и детсада № 23 на улице Ленина. Помимо световой сигнализации около этих образовательных учреждений на автодорогах будут смонтированы три «лежачих полицейских»: два около детсада «Тополёк» и один – около пешеходного перехода в районе дома 48 на улице Ленина.