Жителей Кыштыма приглашают на благотворительный концерт Автор: КР от 27-05-2019, 16:29 Категория: Общество 0 Сегодня во Дворце культуры «Победа» выступят музыкальные группы Кыштыма в поддержку нашего земляка Демида Лященко. В семь месяцев мальчику поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2 степени». Сейчас Демиду полтора года. При таком заболевании слабеют мышцы, в том числе дыхательные, происходит задержка двигательного развития, ребёнку становится тяжело сидеть, кушать, кашлять и даже дышать. В России болезнь не лечится. Лекарство есть за рубежом. Оно стоит огромных денег. Семья Лященко собирает деньги на обследование и лечение сына препаратом SPINRAZA в клинике Израиля. Подробности сбора в группе ВКонтакте https://vk.com/club174176761. Неравнодушные кыштымцы проводят различные лотереи и розыгрыши в пользу Демида. А сегодня решили собрать жителей и гостей нашего города на концерте, где каждый сможет внести посильную помощь в сбор средств на лечение. На сцену выйдут кавер-группа «Виксаж», ансамбль «Счастливый билет», группа «Добрая примета», вокальная студия «Мажор». Начало в 19 часов. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить