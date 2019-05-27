Жителей Кыштыма приглашают на благотворительный концерт

Автор: КР от 27-05-2019, 16:29 Категория: Общество

Сегодня во Дворце культуры «Победа» выступят музыкальные группы Кыштыма в поддержку нашего земляка Демида Лященко.

В семь месяцев мальчику поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2 степени». Сейчас Демиду полтора года.

При таком заболевании слабеют мышцы, в том числе дыхательные, происходит задержка двигательного развития, ребёнку становится тяжело сидеть, кушать, кашлять и даже дышать.

В России болезнь не лечится. Лекарство есть за рубежом. Оно стоит огромных денег.

Семья Лященко собирает деньги на обследование и лечение сына препаратом SPINRAZA в клинике Израиля. Подробности сбора в группе ВКонтакте https://vk.com/club174176761.

Неравнодушные кыштымцы проводят различные лотереи и розыгрыши в пользу Демида. А сегодня решили собрать жителей и гостей нашего города на концерте, где каждый сможет внести посильную помощь в сбор средств на лечение.

На сцену выйдут кавер-группа «Виксаж», ансамбль «Счастливый билет», группа «Добрая примета», вокальная студия «Мажор».

Начало в 19 часов.