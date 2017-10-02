В Кыштыме выступят именитые артисты из Южной Осетии

Автор: КР от Вчера, 16:50 Категория: Культура

В следующий понедельник, 30 октября, во Дворце культуры «Победа» состоится концерт государственного ансамбля песни и танца «Симд». Он был основан в Южной Осетии в 1936 году Борисом Галаевым.

Этот концерт пройдёт в рамках десятого международного фестиваля «Синегорье», который объединяет мастеров народного творчества разных стран. У жителей Кыштыма есть уникальная возможность насладиться национальным искусством не только осетин, но и других народов Кавказа.

Концерт ансамбля «Симд» начнётся в 18 часов. Билеты стоимостью в 300 рублей можно приобрести в кассе ДК «Победа» с 15 до 19 часов.