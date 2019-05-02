В Кыштыме хоровые коллективы помогут пострадавшим от пожара Автор: КР от Сегодня, 14:57 Категория: Общество 0 Как ранее сообщалось на сайте «КР», 23 апреля в переулке Володарского произошёл пожар. Огонь уничтожил дом семьи Расторгуевых. Из неожиданно загоревшегося дома едва успели спасти 23-летнюю Дарью, которая передвигается только в инвалидной коляске. С тех пор неравнодушные к чужой беде люди оказывают посильную помощь погорельцам. Они лишились не только вещей и предметов быта, им предстоит восстанавливать и сам дом. Коллективы станции юных туристов «Странник» и детской вокально-хоровой студии «Фантазия» решили провести благотворительный концерт в поддержку Расторгуевых. Жителей и гостей города приглашают 14 мая в Дом детского творчества. Начало концерта в 18 часов. – Прозвучат военные, патриотические и детские песни. Концерт будет интересен как детям, так и взрослым, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов Елена Антонова. – Вход бесплатный. Но в зале будет стоять специальная коробка, куда желающие смогут положить любую сумму для пострадавших от пожара. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить