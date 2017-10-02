В Кыштыме будут судить молодую женщину, которая пыталась перебросить на территорию исправительной колонии свёрток с гашишем

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Происшествия

Следственный отдел полиции передал в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы нашего города. Она обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 28 июня днём ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщина была задержана вблизи запретной зоны исправительной колонии № 10 строгого режима. Она выстрелила из арбалета стрелой с привязанным к ней наркотическими веществом, но перебросить наркотик через ограждение на территорию зоны не получилось.

Установлено, что в свёртке находился гашиш весом 18,69 грамма.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.