В Кыштыме появилась первая остановка с wi-fi

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

На остановочном комплексе в центре города по направлению в сторону радиогородка сейчас работают система видеонаблюдения и сервис wi-fi с паролем «UMBRELLA».

Здесь установлен компьютерный терминал, по которому пассажиры смогут узнать расписание движения маршруток и автобусов. Также доступны актуальные новости города, информация о местных достопримечательностях и туристические разделы.

Расходы на установку оборудования взяла на себя компания «Инженерные сети – Телеком». В дальнейшем канал связи для эксплуатации будет обеспечивать муниципалитет.

Программное обеспечение сейчас проходит тестовый режим.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям Елены Зарубиной, постепенно информационные разделы будут обновляться.

Рассматривается также возможность проведения экспресс - опросов среди жителей по общегородским вопросам.