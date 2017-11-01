В Кыштыме на набережной у Народного дома появились скамейки, отлитые каслинскими мастерами

Автор: КР от Вчера, 09:51 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

Девять деревянных скамеек с ажурными боковинами из чугуна пропишутся на выложенной тротуарной плиткой дорожке на берегу Верхне-Кыштымского пруда. Ещё четыре будут стоять в тени деревьев на так называемом театральном дворике у Народного дома.

Фото Максима Марининова

Несмотря на то, что каждое изделие каслинских мастеров весит больше 120 килограммов, жители Кыштыма переживают за их сохранность. Ещё свежа в памяти история, как вандалы раскурочили часть лавочек, установленных в детском парке у Белого дома, а другую часть утопили в водоёме.

– Скамьи у Народного дома будут крепко закреплены, – сказал сайту «КР» начальник отдела капитального строительства администрации Кыштымского городского округа Сергей Глазков. – В землю будет вбиваться арматура, к которой их и приварят. Также решается вопрос по видеонаблюдению.

И узорчатые скамейки, и подходящие им по стилю урны и фонари изготовлены на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Чугунный заборчик вдоль берега будет отлит на этом же предприятии.

Фото Максима Марининова

Полным ходом идут отделочные работы и внутри Народного дома. Там приступили к ремонту сцены – подрядчик смонтирует на ней механическое оборудование, а также нарядит её в так называемую «одежду сцены» – кулисы, занавес, падуги. После этого будут приобретены световое и звуковое оборудование.

По словам заместителя главы Кыштымского округа по социальной сфере Елены Саланчук, строительные оперативки на объекте проводятся дважды в неделю. Официальное открытие обновлённого Народного дома с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского запланировано на конец декабря.