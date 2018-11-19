На автовокзале в Кыштыме изменился номер телефона

Автор: КР от 19-11-2018, 14:39 Категория: Общество

В прошлую пятницу в социальных сетях появилась информация жительницы Кыштыма о том, что городской номер телефона автовокзала – 4-38-53 – заблокирован. Чтобы узнать расписание междугородных рейсов, пассажирам приходится специально ехать на вокзал.

Телефонную линию на этом участке обслуживает компания «Ростелеком». Проблемы со связью возникли не по техническим причинам, а из-за неотрегулированных вопросов между хозяйствующими субъектами.

Сейчас на автовокзале введён новый номер для звонков: 8-982-346-04-40. Пассажиры могут, как и прежде, узнавать расписание рейсов, не приезжая на автовокзал.

Этот номер останется постоянным. Но, как сообщили сайту «КР» в пресс-службе администрации Кыштымского округа, городской телефон в будущем тоже будет восстановлен.