На автовокзале в Кыштыме изменился номер телефона Автор: КР от 19-11-2018, 14:39 Категория: Общество 0 В прошлую пятницу в социальных сетях появилась информация жительницы Кыштыма о том, что городской номер телефона автовокзала – 4-38-53 – заблокирован. Чтобы узнать расписание междугородных рейсов, пассажирам приходится специально ехать на вокзал. Телефонную линию на этом участке обслуживает компания «Ростелеком». Проблемы со связью возникли не по техническим причинам, а из-за неотрегулированных вопросов между хозяйствующими субъектами. Сейчас на автовокзале введён новый номер для звонков: 8-982-346-04-40. Пассажиры могут, как и прежде, узнавать расписание рейсов, не приезжая на автовокзал. Этот номер останется постоянным. Но, как сообщили сайту «КР» в пресс-службе администрации Кыштымского округа, городской телефон в будущем тоже будет восстановлен. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить