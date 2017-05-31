Чёртова дюжина лесных пожаров. В Кыштыме подвели итоги с начала пожароопасного сезона

Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Экология

В Челябинской области решением губернатора Бориса Дубровского отменён особый противопожарный режим. Он действовал на всей территории региона с 3 апреля.

За это время в Кыштымском округе произошло 13 лесных пожаров. Огонь прошёлся по площади почти в 33 гектара.

– Самый крупный пожар случился 16 мая в районе железнодорожного переезда неподалёку от нового кладбища, – сообщил сайту «КР» заместитель начальника кыштымского лесничества Олег Кузьмин. – Его площадь составила 7,4 гектара.

Как и прежде, чаще всего красный петух появляется вокруг посёлка Тайгинка и озера Малые Казгалы. Почти половина всех весенних возгораний зарегистрирована именно в этом квадрате.

Работники лесничества отмечают, что причиной всех лесных пожаров является человеческий фактор. Почти во всех случаях с их тушением без помощи профессиональных огнеборцев справились пять работников предприятия-арендатора «Кыштымский лес» с применением двух единиц техники.