» » В Кыштыме детей, чуть не устроивших большой пожар, могут поставить на учёт в полицию

В Кыштыме детей, чуть не устроивших большой пожар, могут поставить на учёт в полицию

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вчера в администрации Кыштымского городского округа прошло совещание представителей надзорных органов, пожарных, прокуратуры, полиции, а также старост посёлков и руководителей муниципальных учреждений по противопожарному режиму.

 

Глава округа Людмила Шеболаева акцентировала внимание на том, что на территории нашего муниципалитета с момента введения 5 апреля в Челябинской области противопожарного режима произошло 38 возгораний. В пяти случаях из них причинён ущерб жителям города в виде сгоревших построек. Три ландшафтных возгорания огнеборцы тушили в черте города.

 

Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин, на днях возгорание произошло в посёлке Тайгинка. Ученик из третьего класса и первоклассница тайгинской школы подпалили траву возле дома. Загорелся забор, но пожар был вовремя предотвращён.

 

При этом родители долго не признавались в том, что это произошло по вине их детей. Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт  в полицию.

 

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева потребовала усилить контроль по противопожарному режиму.  С 3 мая в окрестных лесах будут проводить рейды мобильные группы. В них войдут представители Кыштымского лесничества, полиции, Росгвардии, прокуратуры и администрации округа.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter