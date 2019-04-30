В Кыштыме детей, чуть не устроивших большой пожар, могут поставить на учёт в полицию

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

Вчера в администрации Кыштымского городского округа прошло совещание представителей надзорных органов, пожарных, прокуратуры, полиции, а также старост посёлков и руководителей муниципальных учреждений по противопожарному режиму.

Глава округа Людмила Шеболаева акцентировала внимание на том, что на территории нашего муниципалитета с момента введения 5 апреля в Челябинской области противопожарного режима произошло 38 возгораний. В пяти случаях из них причинён ущерб жителям города в виде сгоревших построек. Три ландшафтных возгорания огнеборцы тушили в черте города.

Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин, на днях возгорание произошло в посёлке Тайгинка. Ученик из третьего класса и первоклассница тайгинской школы подпалили траву возле дома. Загорелся забор, но пожар был вовремя предотвращён.

При этом родители долго не признавались в том, что это произошло по вине их детей. Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт в полицию.

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева потребовала усилить контроль по противопожарному режиму. С 3 мая в окрестных лесах будут проводить рейды мобильные группы. В них войдут представители Кыштымского лесничества, полиции, Росгвардии, прокуратуры и администрации округа.