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В Кыштыме сгорел частный дом

Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Общество

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Возгорание в частном доме на улице М. Аношкина произошло вечером 28 сентября. Пожар начался в бане, которая находилась под одной крышей с жилым строением. Затем огонь перекинулся на гараж и надворные постройки.

 

– Были уничтожены кровля и стены. Ущерб составил 150 тысяч рублей, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Причина пожара устанавливается. Владельцы дома не пострадали, они успели выбежать на улицу.

 

Возгорание устранили огнеборцы пожарных частей № 38 и 117.

 


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