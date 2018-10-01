В Кыштыме сгорел частный дом Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Общество 0 Возгорание в частном доме на улице М. Аношкина произошло вечером 28 сентября. Пожар начался в бане, которая находилась под одной крышей с жилым строением. Затем огонь перекинулся на гараж и надворные постройки. – Были уничтожены кровля и стены. Ущерб составил 150 тысяч рублей, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Причина пожара устанавливается. Владельцы дома не пострадали, они успели выбежать на улицу. Возгорание устранили огнеборцы пожарных частей № 38 и 117. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить