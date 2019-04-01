В Кыштыме магазины обворовывают мужчины в чёрном

Автор: КР от Вчера, 09:44 Категория: Общество

В нашем городе участились случаи воровства продуктов, спиртных напитков и парфюмерии из магазинов с самообслуживанием. Во всех случаях подозреваемые – мужчины в чёрной одежде.



Один из них украл из магазина на улице Металлистов, 1 продуктов питания на 1700 рублей.

– Мы располагаем записью с камер видеонаблюдения в этом магазине, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Под подозрение попал мужчина славянской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост примерно 180-185 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, при себе имел чёрную сумку.

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский"

Любые сведения о подозреваемом можно анонимно сообщить в полицию Кыштыма по телефонам: 4-46-70, 4-46-61 или 8-999-371-21-51.